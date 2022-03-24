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Portekiz-Türkiye

AA - Hilmi Sever - Spor
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Portekiz-Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yapılacak Portekiz-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: DragaoHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes,...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yapılacak Portekiz- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Dragao

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Portekiz : Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva, Ronaldo, Jota, Otavio

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

AA / Hilmi Sever - Spor

Portekiz, Play Off, Almanya, Türkiye, Spor, Haberler

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