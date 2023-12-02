Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, Türkiye ile oynayacakları maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Martinez, Türkiye'nin başarılı performansını ve birlikteliğini vurgulayarak, rekabetçi bir maç olacağını belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, ay-yıldızlı ekiple oynayacakları maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Martinez, ilk maçı 18 Haziran 2024'te oynayacak olmalarının kendilerine ekstra zaman vereceğini belirtti.

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki başarılı performansına dikkati çeken Martinez, " Türkiye, harika bir eleme geçirdi ve grubunu birinci bitirdi. Teknik direktör (Vincenzo Montella), genç yetenekler ile tecrübeli oyuncuların karışımıyla özel bir şey inşa ediyor. Maçları sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Portekiz'in Almanya'da çok sayıda taraftarı olduğunu kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Olağanüstü bir atmosfer olacağını umuyorum. Türkiye'nin sahip olduğu birlikteliği her zaman vurgularım. Rekabetçi bir grup olacak." ifadelerinin kullandı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'den çok etkilendiğini de dile getiren Martinez, "6 ay içinde tamamen farklı bir seviyede olabilir." yorumunda bulundu.