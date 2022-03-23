Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası'na gitmek. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası'na gitmek.

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos:

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası'na gitmek.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası'na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fernando Santos, Dünya Kupası, Portekiz, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title