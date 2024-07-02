Üye Girişi
Haberler

Portekiz, Slovenya'yı penaltılarla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Portekiz, Slovenya'yı normal süresi ve uzatmalarda gol çıkmayan maçı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Portekiz, Slovenya'yı normal süresi ve uzatmalarda gol çıkmayan maçı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin yer aldığı F Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz, C Grubu'nu 3 puanla 3. sırada bitiren Slovenya ile son 16 turunda karşı karşıya geldi. Frankfurt'ta oynanan mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çaldı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Jure Balkovec karşılaşmaya 11'de başladı. İlk yarıda Portekiz, Cristiano Ronaldo, Leao ve Palhinha ile pozisyonlara girerken, Slovenya da hızlı hücumlarla rakip ceza sahasına girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Portekiz'de 55. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun sert şutunda kaleci Oblak gole izin vermedi. Kendi yarı alanına çekilen Slovenler, 61. dakikada Sesko ile atak geliştirse de sonuç alamadı. Kalan bölümde iki takım da gol bulamazken normal süre 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Uzatmalara gidilen maçın 103. dakikasında Jota, Drkusic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Oblak soluna yatarak sert şutu kurtarmayı başardı. Uzatmaların ilk yarısı tamamlandığında Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı. 115. dakikada orta sahada Pepe'den topu kapan Sesko ceza sahasına kadar hızla ilerlerken karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Costa ayaklarıyla topu çeldi. Zorlu müsabakada penaltı atışlarında geçildi.

Ronaldo seri penaltılarda golünü attı

Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva atışlarını gole çevirirken; Slovenya'da Ilicic, Balkovec ve Verbic'in kullandığı penaltıları kaleci Diogo Costa kurtarmayı başardı. Uzatma dakikalarında penaltı açısından yararlanamayan Ronaldo, seri penaltılarda topu filelere göndermeyi başardı. Seri penaltı atışlarını 3-0 kazanan Roberto Martinez'in öğrencileri çeyrek final biletini aldı.

Tarihinde 8. kez çeyrek finale yükselen Portekiz, bu turda 5 Temmuz Cuma günü Fransa ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Slovenya Portekiz Fransa Futbol Spor Güncel Haberler

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu

 Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Bakmadan Geçme

Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 2 Temmuz Salı hangi kaymakam nereye atandı? Yeni Sağlık Bakanı kim oldu? Kemal Memişoğlu kimdir? Arda Güler oynayacak mı Avusturya Türkiye Arda ilk 11'de mi? 2 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kemal Memişoğlu kimdir? Kemal Memişoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 2 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Avusturya Türkiye maçı hava durumu nasıl, Leipzig yağmurlu mu? 2 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Türkiye maçı iptal mi? Avusturya Türkiye maçı ertelenecek mi, iptal mi olacak? 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title