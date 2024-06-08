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Portekiz Milli Takımı, EURO 2024'te Berlin hedefiyle yola çıkıyor

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te Portekiz Milli Takımı, Cristiano Ronaldo önderliğinde finalin oynanacağı Berlin'e ulaşmayı hedefliyor. Portekiz'in turnuva geçmişi, kadrosu ve maç takvimi hakkında detaylar.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile aynı grupta yer alan Portekiz Milli Takımı, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo önderliğinde finalin oynanacağı Berlin hedefiyle yola çıkacak.

EURO 2016'da şampiyon olan, 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final oynayan Portekiz, yıldız oyuncularla dolu kadrosuyla turnuvanın dikkat çeken ekiplerinin başında yer alıyor.

F Grubu'nda Türkiye, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek Portekiz'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Belçikalı teknik adam Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, elemelerde Slovakya, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın tamamını kazanan Portekiz, hanesine yazdırdığı 30 puanla EURO 2024 biletini aldı.

Bu müsabakalarda 36 kez fileleri havalandıran Martinez'in öğrencileri, kalelerinde ise sadece 2 gole izin verdi. İki golü sahasında kazandığı 3-2'lik Slovakya maçında yiyen Portekiz, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Portekiz'in elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Portekiz-Lihtenştayn: 4-0

Lüksemburg-Portekiz: 0-6

Portekiz-Bosna Hersek: 3-0

İzlanda-Portekiz: 0-1

Slovakya-Portekiz: 0-1

Portekiz-Lüksemburg: 9-0

Portekiz-Slovakya: 3-2

Bosna Hersek-Portekiz: 0-5

Lihtenştayn-Portekiz: 0-2

Portekiz-İzlanda: 2-0

Puan durumu:

OGBMP
1Portekiz

10100030
2Slovakya

1071222
3Lüksemburg

1052317
4İzlanda

1031610
5Bosna Hersek

103079
6Lihtenştayn

100000

Öne çıkan oyuncuları

Portekiz Milli Takımı denilince ilk olarak akla gelen isim şüphesiz Cristiano Ronaldo.

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı ve Suudi Arabistan liginde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu ünvanlarının da sahibi konumunda bulunuyor.

Roberto Martinez'in aday kadrosu, Avrupa'nın dev kulüpleri olan PSG'den 4, Manchester City, Manchester United ve Barcelona'dan 2'şer, Liverpool ve Milan'dan da birer ismi kadrosunda bulunduruyor.

Savunmada Ruben Dias, orta sahada Bruno Fernandes ve Vitinha, forvette ise Bernardo Silva, Joao Felix ve Rafael Leao, ilk akla gelen isimler.

Kadrosu

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)

Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (Milan)

Turnuva geçmişi

Portekiz, Avrupa Şampiyonası'nda 9. kez boy gösterecek.

Daha önce katıldığı 8 turnuvada 39 maç yapan Portekiz Milli Takımı, bu karşılaşmalardan 20'sini kazandı, 9'undan beraberlikle, 10'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvadaki en büyük başarısına 2016 yılında şampiyon olarak ulaşan Portekiz, turnuva tarihi boyunca 56 gol attı, kalesinde 37 gol gördü.

Turnuva tarihinde 1 şampiyonluğu bulunan Portekiz'in Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

1984 - Yarı final

1996 - Çeyrek final

2000 - Yarı final

2004 - İkinci

2008 - Çeyrek final

2012 - Yarı final

2016 - Şampiyon

2020 - Son 16 turu

Maç takvimi

Portekiz'in EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Haziran Salı:

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı-Leipzig)

22 Haziran Cumartesi:

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı-Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (Arena AufSchalke-Gelsenkirchen)

Kaynak: AA / Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Almanya Berlin Futbol Spor Güncel Haberler

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