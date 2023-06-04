Portekiz Kupası'nı Porto kazandı

Portekiz Kupası finalinde Sporting Braga'yı 2-0 mağlup eden Porto, kupanın sahibi oldu.

Portekiz Kupası finalinde Sporting Braga'yı 2-0 mağlup eden Porto, kupanın sahibi oldu.

Nacional Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren finalde, Porto'ya 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Andre Horta (kendi kalesine) ve 81. dakikada Otavio kaydetti.

Müsabakayı, iki taraf da 10 kişi tamamladı. Porto'da 62. dakikada Wendell, Sporting Braga'da 79. dakikada Sikou Niakate, doğrudan kırmızı kart gördü.

Porto, tarihinde 19. kez bu turnuvadan zaferle ayrıldı.