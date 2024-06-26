2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Portekiz, Gürcistan'a 2-0 mağlup oldu. F Grubu'nu 6 puanla ilk sırada tamamlayan kırmızı-yeşilliler, adını son 16 turuna yazdırdı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Gürcistan ile Portekiz, Gelsenkirchen'deki Arena AufSchalke'de karşı karşıya geldi. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yönettiği müsabakanın henüz 2. dakikasında Gürcistan, Khvicha Kvaratskhelia'nın ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Gürcistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Gürcüler, 57. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Gürcistan'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Portekiz, topladığı 6 puanla F Grubu'nu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Gürcistan ise topladığı 4 puanla grup üçüncüsü olarak adını bir üst tura yazdırdı. - İSTANBUL