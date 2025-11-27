Portekiz, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Şampiyon Oldu

Katar'da düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı (U17) Dünya Kupası'nın final maçında Portekiz, Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz ile Avusturya, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadı'nda (Khalifa) karşı karşıya geldi.

Anisio Cabral'in, 32. dakikada kaydettiği golle Portekiz maçı 1-0 kazanarak 17 Yaş Altı (U17) seviyesindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

FIFA, Katar'ın 2025'ten 2029'a kadar 5 yıl boyunca FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.