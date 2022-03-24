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Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Bozhan Memiş - Spor
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- Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Porto'nun Ribeira Meydanı'nda maç saatini bekliyor.

- Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor

PORTO - Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Porto'nun Ribeira Meydanı'nda maç saatini bekliyor.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto'da Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaşacak. TSİ 22.45'te oynanacak olan maç için Avrupa'nın farklı ülkelerinden Porto'ya gelen Türk taraftarlar, Ribeira Meydanı'nda toplanmaya başladı. Karşılaşma öncesinde Douro Nehri kenarında zaman geçiren taraftarlar, forma ve bayraklarla Porto'ya renk kattı. Belçika, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok farklı ülkeden maç için Portekiz'e gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların turu geçeceği görüşündeler.

Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor

Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor

Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor

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