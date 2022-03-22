Portekiz'de Anthony Lopes'in yerine Jose Sa

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'de kaleci Anthony Lopes'in yerine Wolverhampton kalecisi Jose Sa kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Fernando Santos, FPF Sağlık ve Performans Birimi tarafından verilen rapor doğrultusunda kaleci Anthony Lopes'i kadrodan çıkartırken, yerine Jose Sa'yı milli takıma davet etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor