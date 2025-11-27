Portekiz, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Şampiyon Oldu
Portekiz, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Avusturya'yı 1-0 yenerek ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın finalinde Anisio Cabral'ın 32. dakikada attığı golle zafer elde edildi.
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Avusturya'yı 1-0 yenen Portekiz, şampiyonluğa ulaştı.
Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Portekiz ile Avusturya karşılaştı.
Portekiz, 32. dakikada Anisio Cabral'ın attığı golle 1-0 galip gelerek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
İtalya ise normal süresi 0-0 biten maçta Brezilya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağladı ve organizasyonu üçüncülükle tamamladı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor