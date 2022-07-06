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Portatif havuzda yüzme kursu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Portatif havuzda yüzme kursu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hizmet veren portatif havuzda yüzme kursu verilmeye başladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hizmet veren portatif havuzda yüzme kursu verilmeye başladı.

Akçadağ İlçesi Portatif Yüzme Havuzunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Yüzme Kurslarına 50 civarında kursiyer katılıyor.

5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençlerin katıldığı Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları dönem dönem gerçekleştirilecek ve 8 Eylül'de tamamlanacak. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Malatya Spor Haberler

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