Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı - Haberler

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Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası tamamlandı.

ADANA (AA) - Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası tamamlandı.

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada, yaklaşık 100 sporcu derece elde etmek için ter döktü.

Tek erkeklerde Emir Sütekin ve tek kadınlarda Özge Yüksel şampiyonluğa ulaştı.

Çift erkeklerde Deniz Utku Temel ve Emir Sütekin ve çift kadınlarda Billur Gönlüşen ve

Senem Öcal şampiyonluk kupasına ulaştı.

Derece elde eden sporculara kupaları düzenlenen törenle verildi.

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor, Haberler

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