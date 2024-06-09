A Milli Futbol Takımı, Polonya maçında bazı oyuncuları dinlendirecek

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde hazırlık maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, yarın oynanacak Polonya maçında şampiyonayı düşünerek bazı oyuncuları dinlendireceğini söyledi.

İtalyan teknik adam, karşılaşmanın oynanacağı PGE Narodowy Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Samet Akaydın ile katıldı.

A Milli Takım kadrosundaki tüm futbolcuların şampiyonada görev alabilecek kapasitede olduğunu aktaran Montella, "Bazı futbolcuları kararlarımdan dolayı geri göndermek zorunda kaldık. Benim işimden dolayı böyle oldu. Şuna da inanmıyorum, sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayabileceğiniz bir futbol kalmadı. Her maçta 5 değişiklik hakkınız oluyor, bütün hocalar bunları kullanıyor. O yüzden 16 oyuncu üzerinden planlarınızı yapmanız gerekiyor. Şampiyonaya 8 gün kala bazı oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Bazı futbolcuları yarın dinlendireceğiz. O yüzden karışık bir kadro olacak. Şimdiden söylemeliyim herkes memnun olamayacak biliyorum ama dinlendirmemiz gereken oyuncular var." ifadelerini kullandı.

Montella, "Arda Güler'i kanatta mı yoksa forvet arkasında mı kullanmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Arda Güler hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Son zamanlarda kanatta oynadı. Bizim oyun sistemimize göre topsuz olduğunuz zamanlarda kanatlarımızdan çok geriye gelmemeleri, çok fazla koşturmadığımız için boş kaldığı için o pozisyonlarda iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Ferdi Kadıoğlu'nun ve Zeki Çelik'in çok ciddi sakatlıkları olmadığını belirten İtalyan teknik adam, "Mantık çerçevesinde risk etmemenin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Milli takım teknik direktörü, Türkiye'nin bir önceki turnuvalarından hangi dersleri çıkardığı yönündeki bir soru üzerine ise "Geçmişe değil, şu ana ve geleceğe bakmayı seven biriyim. Hazırlanırken kendi metodumla hazırlandık. İlk günden itibaren full konsantrasyon. Birlikte zaman geçirdikçe aile olduk. Bu aile hissiyatını sahaya yansıtacağız. Çünkü ülkemizin sorumluluğunu yaşıyoruz. Sadece formayı giydiğinizde değil, eşofmanını, tişörtü giydiğinizde de o sorumlulukla, o bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya da bu mantıkla hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.

"İstatistiklere bakarak karar almıyoruz"

Montella, aday kadroyu 26'ya düşürürken çok zorlandığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Hepsi beni çok zorladı. Ama insanlar şunu unutuyor. Hocalar bazen karar almak zorunda. İstatistiklere bakarak karar almıyoruz. Bu özellikle bazı milli takımlarda da aynı durumlar yaşandı. Orada istatistiklere bakmaksızın karar verdiler. Bir hazırlık dönemi geçirdik. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Bazen de böyle kararlar alıp, bazı futbolcularımızı dışarıda bırakmak zorundayız. Bazı futbolcularımızın mesajlarını sosyal medyadan gördük, açıkçası bu hoşuma gitti. Çünkü bayrağımızı olan bağlılıkları ve karara saygı duyduklarını da ilettiler. O yüzden gelecekleri parlak bütün oyuncularımız ileride burada şans bulacaklar. Sadece istatistiklere dikkat etseydik İtalya, Serie B'de bu sezon 20 gol atan Tutino'yu kadroya katardı. Grealish, Rashford, Sterling kadroya alınmadı. Bu futbolcuların piyasa değerlerini konuşmaya bile gerek yok. Bu kararlar zor oldu ama bu şekilde karar kıldık."

Samet Akaydın: "İnşallah ülkemizi gururlandırırız"

Milli futbolcu Samet Akaydin da EURO 2024'e yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Keyifli ve yoğun tempoda çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın ligi 24 Mayıs'ta bitti. Ben de bu grubun içine dahilim. Bazı arkadaşlarımız 29 Mayıs'ta katıldı. Hep birlikte yoğun ve ağır bir şekilde çalışıyoruz. Bunun normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası gibi bir özel turnuvadan önce mental kuvvetimiz ne kadar iyi olması gerekiyorsa fiziksel hazırlık da o kadar önemli olacak. Bütün herkes yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Çok keyifli bir ortamımız var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da bunların karşılığını alırız ve ülkemizi gururlandırırız." ifadelerini kullandı.

Samet, "Çağlar ve Ozan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı. İki oyuncunun yokluğunun sorumluluğunu arttırdığını düşünüyor musun?" sorusunu, "İkisi de milli takım için değerli oyuncular. Bizim çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Hepimiz çok üzüldük. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Şimdi sorumluluğumuz daha çok arttı. Burada önemli olan ülkemiz, bunun için her şeyi yapabiliriz. Sahaya çıktığımız zaman bu ülke ve bayrak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde yanıtladı.

Yarın Polonya ile zorlu bir maç oynayacaklarını aktaran milli futbolcu, "Polonya çok ciddi bir takım. Avrupa Şampiyonası'nda zor bir grupta mücadele edecekler. Bizim için çok iyi test olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, çok iyi performans vererek Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istiyoruz. Bu maçın zor geçeceğinin bilincindeyiz. Çok iyi çalıştık. İnşallah yarın güzel bir şekilde ayrılırız." diye konuştu.