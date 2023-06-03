Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, Sırbistan'ı 3-0 yendi. Polonya, dördüncü mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı ve puan cetvelinde zirveye yerleşti. Sırbistan ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Antalya

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Polonya : Wenerska, Jurczyk, Lukasik, Rozanski, Korneluk, Stysiak (Stenzel, Galkowska, Szczyglowsk, Nowicka, Pacak, Fedusio, Czyrnianska)

Sırbistan : Lozo, Drca, Aleksic, Popovic, Bjelica, Busa (Lazovic, Mirkovic, Uzelac, Pusic, Milenkovic)

Setler: 25-18, 25-22, 30-28

Süre: 86 dakika

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Polonya dördüncü mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan karşılaşması öncesi ligin ilk haftasındaki ilk 3 maçında da Kanada'yı 3-2, İtalya'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 mağlup eden, İtalyan başantrenör Stefano Lavarini yönetimindeki Polonya, bu sonuçla puan cetvelinde zirveye yerleşti.

Türkiye'de 2017'den 2022'ye kadar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan ise Polonya yenilgisiyle üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. İlk maçında ABD'ye (3-2), ikincisinde Türkiye'ye (3-1) kaybeden Sırbistan, yarın ki dördüncü ve son karşılaşmasında Kanada ile karşılaşacak.