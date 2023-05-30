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Polonya, Kanada'yı 3-2 Yendi

Polonya, Kanada'yı 3-2 Yendi

Spor Haberleri

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup ilk haftasında Antalya'da oynanan maçta Polonya, Kanada'yı 3-2 yendi.

Salon: Antalya

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn)

Polonya : Korneluk, Stysiak, Rozanski, Lukasik, Jurczyk, Wenerska (Stenzel, Czyrnianska, Galkowska, Szczyglowska)

Kanada : Gray, King, Van Buskirk, Maglio, Howe, Mitrovic (Murmann, Livingston, Savard, White)

Setler: 20-25, 25-23, 20-25, 25-23, 15-13

Süre: 151 dakika

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup ilk haftasında Antalya'da oynanan maçta Polonya, Kanada'yı 3-2 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda bugün başlayan organizasyonun ikinci gün mücadelelerinde yarın saat 17.00'de Sırbistan-ABD, 20.00'de ise Güney Kore-Türkiye maçları oynanacak.

İtalya ve Tayland'ın da katıldığı FIVB Milletler Ligi Kadınlar 1. Grup 1'inci hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

voleybol Antalya Polonya Kanada Spor Haberler

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