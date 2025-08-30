Polonya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Polonya, Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Polonya'nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya olacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)
Polonya : Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk (Szczyglowska, Kowalewska, Smarzek, Damaske, Gryka)
Belçika : Radovic, Avermaet, Sas, Herbots, Lemmens, Martin (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Krenicky)
Setler: 25-27, 25-20, 25-17, 22-25, 15-10
Süre: 115 dakika
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya, Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Polonya, çeyrek finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor