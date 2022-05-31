Polonya - Galler ne zaman, hangi kanalda? Polonya - Galler maçı şifresiz mi? Polonya - Galler maçı hakemi kim?
Haberler.com - Osman Demir - Spor
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Uluslar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Polonya - Galler bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Polonya - Galler maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Uluslar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Polonya - Galler karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Polonya - Galler maçı şifresiz mi? Polonya - Galler maçı hakemi kim? Polonya - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Polonya - Galler, Uluslar Ligi maçı, 01-06-2022 Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.
Polonya - Galler Uluslar Ligi maçı S Sport'tan yayınlanacak.
Polonya - Galler maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.