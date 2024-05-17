Polonya, Fransa'yı 3-0 Yendi
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Fransa'yı 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Salon: Antalya
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Ziling Wang (Çin)
Fransa : Respaut, Rotar, Elouga, Bernard, Schalk, Olinga Andela (Giardino, Ndiaye, Stojiljkovic, Fanguedou, Gicquel, Diouf)
Polonya : Witkowska, Kowalewska, Lukasik, Korneluk, Stysiak, Medrzyk (Galkowska, Szczyglowska, Lysiak, Damaske, Wenerska, Pacak, Piasecka)
Setler: 20-25, 16-25, 17-25
Süre: 73 dakika (26, 22, 25)
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Fransa'yı 3-0 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Fransa ile Polonya karşılaştı.
Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Polonya, Milletler Ligi'nde 14 Mayıs'taki ilk maçında da İtalya'yı 3-0 yenmişti. Polonya, üçüncü maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 15 Mayıs'ta Almanya'ya 3-0 mağlup olan Fransa ise üçüncü maçına yarın Bulgaristan karşısında çıkacak.