Polonya, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek şampiyon oldu
Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Polonya, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. İlk seti 25-20, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 25-23 kazanan Polonya, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, Avrupa şampiyonu oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan final mücadelesinde ilk seti 25-20 kazanan Polonya, ikinci sette de rakibine 25-21'lik üstünlük kurmayı başardı.
Üçüncü seti de 25-23 kazanan Polonya, durumu 3-0'a getirdi ve Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Üçüncülük mücadelesinde ise Slovenya, Fransa'yı 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor