Polonya, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek şampiyon oldu

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Polonya, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. İlk seti 25-20, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 25-23 kazanan Polonya, şampiyonluk kupasını kaldırdı.