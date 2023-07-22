Polonya, Dünya Güreş Şampiyonası'na Rus sporculara vize vermedi

Polonya, 14-20 Ağustos'ta Varşova'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak Rus sporculara vize vermemesi nedeniyle Uluslararası Güreş Federasyonu (UWW) turnuvayı Polonya'dan alarak Ürdün'e verdi. Polonya'da Dünya Güreş Şampiyonası düzenlenmesine de 20 yıl süreyle yasak getirildi.

Polonya, 14-20 Ağustos tarihlerinde başkent Varşova'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmak için başvuran Rus sporculara vize vermedi. Konu, Uluslararası Güreş Federasyonu'na (UWW) intikal ederken, UWW yetkilileri Polonya Güreş Federasyonu ile temasa geçti. UWW, Polonya Güreş Federasyona gönderdiği yazıda Rus sporculara karşı tutumun değiştirilmesini isteyerek "Organizatörün davranışı, UWW'nin pasaportlarına ya da kökenlerine bakılmaksızın tüm sporculara şampiyonaya katılmayı garanti eden misyonuna aykırı" ifadelerini kullandı.

Polonya'ya 20 yıllık yasak

Ancak Polonyalı makamlar, Rus sporculara vize vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine UWW önümüzdeki ay Varşova'da düzenlenecek şampiyonanın Polonya'dan alarak Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenmesine karar verdi. UWW, Polonya'da Dünya Güreş Şampiyonası düzenlenmesine de 20 yıl süreyle yasak getirdi.

Geçtiğimiz Mart ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların Ukrayna savaşını aktif olarak desteklememeleri, askeri kulüplerle ilişkili olmamaları koşuluyla tarafsız bayrak altında bireysel olarak yarışlara katılabilecekleri yönünde karar almıştı. UWW de Nisan ayında söz konusu kararı kabul etmişti. - VARŞOVA