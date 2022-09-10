Polonya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi

FIVB 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, Polonya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı.

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen turnuvada ev sahibi ekip ilk seti 25-23 kaybettikten sonra üst üste iki seti 25-18 ve 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti. Brezilya, 4. seti 25-21 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi ve maçı da 5. sete taşıdı.

Polonya, 5. seti 15-12 kazanarak Brezilya'yı 3-2 mağlup etti ve finale adını yazdıran taraf oldu.

Diğer yarı final maçında bu gece İtalya ile Slovenya karşılaşacak.