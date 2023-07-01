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Polonya'da Türkiye, Trap Karışık Takım Kategorisinde Temsil Edildi

Polonya'da Türkiye, Trap Karışık Takım Kategorisinde Temsil Edildi

Spor Haberleri

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında, trap karışık takım kategorisinde Türkiye iki takımla temsil edildi. Türkiye'nin milli takımları, elemelerde ilk 4'e giremeyerek final bileti alamadı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında, trap karışık takım kategorisinde Türkiye iki takımla temsil edildi.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında trap karışık takım elemeleri yapıldı.

Oğuzhan Tüzün ve Safiye Temizdemir'den oluşan milli takım, 140 puanla 10. oldu. Nedim Tolga Tuncer ve Rümeyse Pelin Kaya'dan oluşan milli takım ise aynı puanla 11. sırada yer aldı.

Her iki takım da ilk 4'e giremediği için final bileti alamadı.

Atıcılıkta, son madalya müsabakaları yarın yapılacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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