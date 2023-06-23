Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Fatih Şen'in gümüş madalyası geri alındı

Karate branşında +84 kiloda mücadele eden Fatih Şen'in kazandığı gümüş madalya, final maçı sonrası hakemle diyalog yaşadığı iddia edilerek disiplin kararıyla geri alındı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda karate branşında +84 kiloda mücadele eden Fatih Şen'in kazandığı gümüş madalya, final maçı sonrası hakemle diyalog yaşadığı iddia edilerek disiplin kararıyla geri alındı.

Bielsko-Biala şehrinde gerçekleşen karate müsabakalarının son gününde Fatih Şen, Hırvatistan'dan Andelo Kvesic'le karşılaştı.

Maçın son bölümünde shikkaku kararıyla diskalifiye edilen Fatih'in, müsabakadan sonra da hakemlerle yaşadığı diyalog sebep gösterilerek, gümüş madalyası disiplin kararıyla geri alındı.

Milli takım yetkilileri, alınan bu karar itiraz etti. İtiraza daha sonra yapılacak inceleme sonrası cevap verileceği belirtildi.

Fatih Şen'in madalyasının geri alınmasıyla Türkiye'nin karatedeki madalya sayısı 7'den 6'ya düştü.