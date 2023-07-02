Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları kapanış töreniyle sona erdi
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Polonya'da 21 Haziran'da başlayan 3. Avrupa Oyunları, kapanış töreniyle resmen sona erdi. Türk bayrağını milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın taşıdı. Kapanışta ülkelerin geçiş töreni olmazken, sanatçıların mini konserler verildi ve ışık gösterileri yapıldı. Tören havai fişek gösterisiyle tamamlandı.
Polonya'da 21 Haziran'da başlayan 3. Avrupa Oyunları, kapanış töreniyle resmen sona erdi.
Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşen kapanış seremonisinde Türk bayrağını milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın taşıdı.
Kapanışta ülkelerin geçiş töreni olmazken, kafileler karışık olarak stada girerek tribünlerdeki yerlerini aldı.
Sanatçıların mini konserler verdiği ve "Biz Biriz" sloganıyla düzenlenen oyunların kapanış töreninde, ışık gösterileriyle çeşitli sahne şovları yapıldı.
Kapanış töreni, havai fişek gösterisiyle tamamlandı.