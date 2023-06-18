Polonya'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota verecek

Polonya'nın Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'nda birçok branşta sporcular 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almaya çalışacak. 10 branşta doğrudan kota verilecekken, 8 branşta ise kota puanı toplanacak. Ayrıca, 11 branşta Avrupa Şampiyonası yapılacak ve olimpiyat madalyalı milli sporcular da Paris bileti için mücadele edecek.