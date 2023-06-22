Polonya'da 3. Avrupa Oyunları'nın açılışı yapıldı

Polonya'da gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları'nın açılış töreni yapıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da katıldığı Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşen açılış töreni, Polonya bayrağının, Polonya Milli Marşı eşliğinde göndere çekilmesiyle başladı. Oyunlarda yer alan 48 ülkenin yanı sıra Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) Mülteci Takımı, alfabetik sırayla stada gelerek tribünleri selamladı.

Stada 46. sırada giriş yapan Türkiye kafilesinin en önünde milli tekvandocular Nafia Kuş ve Emre Kutalmış Ateşli yer aldı. Nafia ve Emre Kutalmış, açılış seremonisinde Türk bayrağını taşımanın gururunu yaşadı.

Oyunlara 193 sporcuyla katılan Türkiye'yi açılış seremonisinde 100 kişi temsil etti. Kafile başkanlığını üstlenen Spor Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Altunsoy, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Spor Direktörü Erdem Doğan ile tekvando, karate, okçuluk, masa tenisi ve atletizm branşlarındaki milli sporcular seremonide yer aldı.

Açılış törenine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Uğur Erdener, TMOK Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, statta izledi.

Öte yandan açılış töreninde, sporcuların yürüyüşü sırasında en büyük alkışı Ukrayna kafilesi aldı.

"Bu oyunlar, Avrupa'nın birliğinin beraberliğinin kutlandığı bir platform olsun"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 3 Temmuz'da sona erecek oyunlarda 48 ülkeden 7 binden fazla kişiyi misafir edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu oyunlar, ilk defa bir Avrupa Birliği ülkesinde düzenleniyor. Tarihi bir gün. Ülkeleri Rusya karşısında mücadele eden Ukraynalı sporculara özellikle 'hoş geldiniz' diyorum. Sevgili Ukraynalı dostlarım, burada bulunuyor olmanız olimpik ideallerin, kötülükten ve vahşetten daha güçlü olduğunu gözle görülür bir simgesidir. Bu oyunlar, Polonya toprağından, Avrupa'nın kalbinden gelen önemli bir mesajı içerecek. Dilerim Krakow'da başlayan bu büyük organizasyon, aynı zamanda Avrupa'nın birliğinin beraberliğinin kutlandığı bir platform olsun. Oyunların başladığını hepinize deklare ediyorum."

Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı Duda sahneye gelirken tribündeki bazı seyirciler tarafından ıslıklandı. Polonya Başbakan Yardımcısı ve 3. Avrupa Oyunlarını Organize Etmekten Sorumlu Hükümet Tam Yetkilisi Jacek Sasin'in de konuşması sırasında seyirciler tarafından protesto edildi.

EOC Mülteci Takımı ilk kez oyunlarda

EOC tarafından kurulan 4 kişilik Mülteci Takımı, Avrupa Oyunları'nda ilk kez yer aldı.

EOC Mülteci Takımı'nda boks ve tekvando branşlarında ikişer sporcu 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek.

Görsel şovlar ve konserler düzenlendi

3. Avrupa Oyunları'nın açılış töreninde dikkat çekici görsel şovlar yapıldı. Çeşitli sahne şovlarının yapıldığı açılış töreninde, Avrupa'nın en büyük nehirlerinden olan ve Krakow başta olmak üzere birçok Avrupa şehrinden geçerek Baltık Denizi'ne dökülen Vistül Nehri, koreografinin merkezinde yer aldı.

Tarihe geçen Polonyalı bilim insanları ve sanatçılarının, yüzlerce dansçı tarafından koreografilerle tanıtıldığı görsel şovlar da büyük beğeni topladı.

Ayrıca, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra ve ile Polonyalı sanatçılar mini konserler verdi.

EOC bayrağının göndere çekilmesi, sporcu ve antrenör yeminlerinin edilmesi ve oyunların ateşinin büyük meşalede yakılmasıyla açılış töreni sona erdi.