Polonya'da 3. Avrupa Oyunları'nda Türk Kickboksçuları Yarı Finale Yükseldi

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında 4 milli sporcu yarı finale yükselerek, madalya almayı garantiledi. Türkiye günü üç madalyayla tamamladı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında 4 milli sporcu yarı finale yükselerek, madalya almayı garantiledi.

Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks çeyrek finallerinde 12 milli sporcu mücadele etti.

Full contact kategorisinde kadınlarda 52 kiloda Emine Arsla, point fighting kategorisinde 60 kiloda Funda Güleç yarı finale kaldı. Erkeklerde ise point fighting kategorisinde 84 kiloda Cevat Kır, light contact kategorisinde ise 79 kiloda Recep Men yarı final bileti aldı. Rakiplerini yenerek yarı finale yükselen milli sporcuların, madalya alması kesinleşti.

Milli sporcuların yarı final müsabakaları yarın oynanacak.

Kadınlar point fighting kategorisinde 50 kiloda Aybüke Kılınç, full contact kategorisinde 60 kiloda Büşra Demirayak, 70 kiloda Sabriye Gür, point fighting kategorisinde 70 kiloda Fatmanur Karagöz, light contact kategorisinde 50 kiloda Afra Adıyaman rakiplerine yenilerek elendi.

Erkekler point fighting kategorisinde 63 kiloda Ferit Özdemir, full contact kategorisinde 86 kiloda Emrah Yaşar, light contact kategorisinde 63 kiloda Nurettin Diler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Türkiye günü üç madalyayla tamamladı

Türkiye, organizasyonun 10. gününde de madalya almayı başardı.

Boks branşında kadınlarda Hatice Akbaş ve Gizem Özer, erkeklerde ise Tuğrulhan Erdemir bronz madalya kazandı. Ayrıca milli boksör Samet Gümüş, finale çıkarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Böylece oyunlarda 2024 Paris'e kota alan milli sporcu sayısı 7'ye yükseldi.

Türkiye'nin şu anda 6 altın, 7 gümüş, 17 bronz madalyası var. Final oynayacak boksörler ve madalyayı garantileyen kickbokscularla Türkiye'nin toplam madalya sayısı 37'ye ulaştı.

Milli sporcular yarın boks, kayakla atlama, kickboks, judo ve atıcılık olmak üzere 5 branşta mücadele edecek.