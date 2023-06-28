Polonya'da 3. Avrupa Oyunları'nda kayakla atlama müsabakaları ertelendi
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Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda hava muhalefeti nedeniyle kayakla atlama branşında normal tepe müsabakaları ertelendi. Milli sporcuların sıralamaları yarın yapılacak müsabakalar sonrası belli olacak.
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kayakla atlama branşında normal tepe müsabakaları hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Zakopane şehrindeki Yüksek Atlama Kuleleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda normal tepede milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir ve Muhammed İrfan Çintimar mücadele etti.
İlk tur yarışları devam ederken yaşanan hava muhalefeti nedeniyle müsabakalar durduruldu. Hava şartlarının müsaade etmemesiyle yarışma yarına ertelendi.
Milli sporcular ise ilk tur yarışlarını tamamladı. Fatih Arda 102.6 puan, Muhammed İrfan 89.6, Muhammed Ali ise 79.8 puan aldı. Yarın yapılacak müsabakalar sonrası milli sporcuların sıralamaları belli olacak.
Normal tepede kalan müsabakalar ile final yarışları yarın yapılacak.