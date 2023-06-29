Polonya'da 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular ilk turu tamamladı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın atıcılık branşında milli sporcular, trap ve 25 metre çabuk atış tabanca kategorilerinde ilk tur müsabakalarını tamamladı. Erkekler 25 metre çabuk atış havalı tabancada Özgür Varlık ve Yusuf Dikeç mücadele etti. Kadınlar trapta Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir, erkekler trapta ise Nedim Tolga Tunçer ve Oğuzhan Tüzün mücadele etti. İkinci tur yarışları ve madalya müsabakaları yarın yapılacak.