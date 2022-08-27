Polonya Boccia Challenger Turnuvası Spor Haberleri Polonya'da düzenlenen Boccia Challenger Turnuvası'nda milli sporculardan Havva Alyurt gümüş, Fatma Gürbüzer ise bronz madalya elde etti. Polonya'da düzenlenen Boccia Challenger Turnuvası'nda milli sporculardan Havva Alyurt gümüş, Fatma Gürbüzer ise bronz madalya elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular tarihinde ilk defa ferdi boccia kategorilerinde madalya kazandı. Kadınlarda BC3 kategorisinde mücadele eden Havva Alyurt finalde Polonyalı Edyta Owczarz'a 7-1 yenilerek gümüş madalya elde etti. BC4 kategorisinde yarışan Fatma Gürbüzer ise üçüncülük maçında Azerbaycanlı Narmin Aghayeva'yı 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyona bugünkü takım müsabakalarıyla devam edecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Polonya Spor Haberler

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