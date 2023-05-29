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Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türk sporcular 14 madalya kazandı

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türk sporcular 14 madalya kazandı

Spor Haberleri

Türk sporcular, Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 14 madalya kazandı. Altın madalya kazanan sporcular arasında Merve Cansu Demir ve Abdullah Öztürk yer alırken, toplamda 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde edildi.

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya kazandı.

Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Sınıf 9-10:

Altın madalya - Merve Cansu Demir

Bronz madalya - Neslihan Kavas

Sınıf 4:

Altın madalya - Abdullah Öztürk

Bronz madalya - Nesim Turan

Sınıf 7:

Altın madalya - Kübra Korkut

Sınıf 5:

Gümüş madalya - Ali Öztürk

Gümüş madalya - İrem Oluk

Sınıf 3:

Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş

Bronz madalya - Hatice Duman

Çift erkekler sınıf 8:

Gümüş madalya - Nesim Turan-Abdullah Öztürk

Çift kadınlar sınıf 20:

Altın madalya - Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas

Çiftler karışık sınıf 10:

Altın madalya - İrem Oluk-Ali Öztürk

Bronz madalya - Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş

Çiftler karışık sınıf 9:

Bronz madalya - Merve Cansu Demir-İgor Mizstal

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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