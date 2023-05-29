Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türk sporcular 14 madalya kazandı
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Türk sporcular, Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 14 madalya kazandı. Altın madalya kazanan sporcular arasında Merve Cansu Demir ve Abdullah Öztürk yer alırken, toplamda 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde edildi.
Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya elde etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
Organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya kazandı.
Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:
Sınıf 9-10:
Altın madalya - Merve Cansu Demir
Bronz madalya - Neslihan Kavas
Sınıf 4:
Altın madalya - Abdullah Öztürk
Bronz madalya - Nesim Turan
Sınıf 7:
Altın madalya - Kübra Korkut
Sınıf 5:
Gümüş madalya - Ali Öztürk
Gümüş madalya - İrem Oluk
Sınıf 3:
Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş
Bronz madalya - Hatice Duman
Çift erkekler sınıf 8:
Gümüş madalya - Nesim Turan-Abdullah Öztürk
Çift kadınlar sınıf 20:
Altın madalya - Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas
Çiftler karışık sınıf 10:
Altın madalya - İrem Oluk-Ali Öztürk
Bronz madalya - Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş
Çiftler karışık sınıf 9:
Bronz madalya - Merve Cansu Demir-İgor Mizstal