Polonya, 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Şampiyon Oldu

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Polonya, 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maç, Çin'in Ningbo kentinde gerçekleşti. Polonya, 2023 yılından sonra ikinci kez bu unvanı elde etti.

Voleybolda 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi final maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, şampiyon oldu.

Çin'in Ningbo kentinde oynanan Milletler Ligi finalinde Polonya ile İtalya karşılaştı.

Polonya, 25-22, 25-19 ve 25-14 biten setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 2023 yılından sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Slovenya'yı 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-19) yenen Brezilya ise üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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