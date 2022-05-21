Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor - Haberler

Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Kırıkkale Akademi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı'nı 15-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, şampiyonluk kupalarının Gaziantep'e getirileceğini ifade etti.

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Kadınlar Açık Alan Süper Ligi ikinci etabında namağlup unvanla liderliği sürdüren Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, son maçında Kırıkkale Akademi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey takımını 15-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Sporcuları kutlayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Pazar günü sonuçlanacak olan süper ligin iki kategorisinde de şampiyonluk kupalarının Gaziantep'e getirileceğini ifade etti.

14 Mayıs'ta Gaziantep'te start alan THF Kadın Açık Alan Süper Ligi ikinci etabının sonuna gelinirken birinci etapta olduğu gibi ikinci etabında liderliğini namağlup unvanla Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın hokey takımı sürdürüyor. Son karşılaşmalarında Kırıkkale Akademi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey takımını 15-0'lık farklı bir skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, 42 puanla liderliğini sürdürdü. En yakın rakibiyle arasında 8 puan olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı'nın ligde son iki maçı kaldı. Bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Hokey Takımı ile karşılaşacak olan Polisgücü yarın son maçını Zeugma Spor Kulübü ile yapacak.

Mehmet Kaplan: "İki şampiyonluk kupasını da Gaziantep'e getireceğiz"

Maç sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan elde edilen sonuçlardan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "THF Süper Ligi'nde gerek kadın takımımız gerekse erkek takımımız namağlup unvanla liderliğini koruyor. Her iki takımımızın da son iki maçı kaldı. 22 Mayıs 2022 Pazar günü inşallah iki şampiyonluk kupasını da Gaziantep'e kazandırmayı planlıyoruz. Büyük emeklerle takımlarımızı bu noktalara taşıyan başta teknik heyetimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor