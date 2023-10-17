Polis ve çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Uçurtma uçurup oyun oynayarak eğitime adapte oldular

BURDUR - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Çocuk Dostu Polis mantığı çerçevesinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı "Mutlu Geleceğe El ele" projesi çerçevesinde uçurtma şenliğinde polisler çocuklarla uçurtma uçurdu. Burdur Polis Evi Göl Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte farklı okullardan gelen 100 civarı öğrenci polislerle birlikte uçurtma uçurup farklı oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mukaddes Kılınç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'da çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak eğlencelerine ortak oldular.

Etkinlik sonunda konuşan Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik; "Bugün burada Toplum Destekli Şube Müdürlüğümüzün ÇOGEP projeleri çerçevesinde yürüttüğü bir faaliyet için buradayız. Yaklaşık 6 aydır süregelen faaliyetler bütünümüz var. Okul öğrencilerimizden 12-15 yaş arası öğrencilerimizden bir takım sosyal, ekonomik açıdan yoksulluk içerisinde olan öğrencilerimizin hayata daha iyi hazırlanmaları için, eğitime daha iyi adapte edebilmek için sorun ve problemlerini biz büyükleri ile birlikte aşabilmeleri için ÇOGEP projeleri yürütüyoruz. Bu proje çerçevesinde yaklaşık 100 tane okul çocuğumuza değişik aktiviteler ile farklı dönemlerde değişik faaliyetler, değişik kurslar ve sportif faaliyetler ile ve nihayetinde bugün burada da uçurtma şenliği düzenliyoruz. Başta Sayın Burdur Valisi Türker Öksüz ve paydaş kuruluşlar ve müdürleri ile çocuklarımızın bu sevincine ortak olduk. Bu faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek. Devletimizin imkanlarını çocuklarımızı ve milletimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız." Açıklamasında bulundu.