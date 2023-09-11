Polis Memuruna Ödül: Azerbaycan Bayrağına Gösterdiği Hassasiyet Takdir Edildi

Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan EURO 2024 elemeleri maçında Azerbaycan bayrağına gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken polis memuru, başarı belgesiyle ödüllendirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, memuru makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Türkiye ile Ermenistan arasında 8 Eylül'de Eskişehir'de oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri maçının giriş kontrolünde Azerbaycan bayrağına gösterdiği hassasiyetle sosyal medyada ilgi gören polis memuru, görev yaptığı Düzce'de başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı öncesinde gösterdiği örnek davranıştan dolayı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Şahin'i makamında ağırladı.

Aslan, maç öncesi giriş noktasında bir vatandaştan aldığı Azerbaycan bayrağını öpüp başının üzerine koyan Şahin'e başarı belgesi takdim ederek, duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.