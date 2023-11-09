Polis Memuru Bisiklet Şampiyonasına Hazırlanıyor

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesinde görev yapan polis memuru Ataman Şekerci, Dünya Bisiklet Şampiyonası'na katılmak için hazırlanıyor. Şekerci, bisikletiyle ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceler elde ederek çevresine ve gençlere spor yapmayı aşılamaktadır.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesinde "kurbağa adam" olarak görev yapan 50 yaşındaki polis memuru Ataman Şekerci, Dünya Bisiklet Şampiyonası'na katılmak için hazırlanıyor.

Antalya'da 2007 yılında başladığı ve yaşam biçimi haline getirdiği bisikleti profesyonel boyuta taşıyan Şekerci, hem ulusal hem de uluslararası yarışlarda pedal çeviriyor.

Birçok organizasyonda derece alan Şekerci, çevresine ve gençlere de bisiklete binmeyi, spor yapmayı aşılıyor.

Her gün sabah 05.00'te kalkarak 30-40 kilometre antrenman yapan Şekerci'nin hedefi ise Dünya Şampiyonası'nda pedal çevirip, altın madalya kazanmak.

Polis memuru Ataman Şekerci, AA muhabirine, tutku haline getirdiği bisiklete 16 yıldır aralıksız her gün bindiğini söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Sualtı Grup Amirliğinde "kurbağa adam" olarak görev yaptığını belirten Şekerci, "Zor ve önemli bir görev yapıyorum. Yaptığım meslek eforlu, yorucu ve zor bir iş. Tabii benim için de ikisini bir arada yürütmek zor oluyor ama sevdiğim, tutkuyla bağlandığım için bunun üstesinden geliyorum." dedi.

Bu sporu sürdürmesi için teşvik edildiğini aktaran Şekerci, başta İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik olmak üzere şube müdürü, amirleri ve mesai arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.

Antalya'da Nashira Bisiklet Takımı'nda yer aldığını, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda dereceler elde ettiğini dile getiren Şekerci, "Mesaiden önce antrenman yapıyorum. Erken kalkıyorum, erken yatıyorum. Beslenmeme ve uyku düzenime çok dikkat ediyorum. Bisiklet sürmekten gerçekten keyif alıyorum, mutluyum. Zaten tutkulu olmasam, çok sevmesem bu kadar başarıyı elde etmem mümkün olmazdı." diye konuştu.

Fas, Yunanistan ile Türkiye'de Dünya Şampiyonası'na puan veren eleme yarışlarına, Polonya, Kanada ve İskoçya'daki şampiyonalara katıldığını anlatan Şekerci, "Geçtiğimiz yıl Antalya'da eleme turlarında derece alıp bu yıl İskoçya'da yapılan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım ve ülkemi orada temsil ettim. Yine önümüzdeki şampiyonaya puan verecek Nirvana Gran Fondo eleme yarışları olacak. Bütün hazırlıklarım bu eleme yarışı için. Bunun için yoğun bir mesai harcıyorum. Çok az bir süre kaldı. Antalya'da yapılacak gran fondo bisiklet yarışını dereceyle geçip, önümüzdeki yıl Danimarka'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak ve altın madalya kazanmak istiyorum. Bunu başaracağıma da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şekerci'nin de pedal çevireceği Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, 16-19 Kasım'da bisiklet turizmi temasıyla gerçekleştirilecek. Yarışmaya 36 ülkeden bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Amatör yol bisiklet yarışı olan Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, uzun parkur 98 kilometre, kısa parkur 66 kilometre, zamana karşı 20 kilometre etaplarının yanı sıra 66 kilometre para bisiklet parkurundan oluşuyor.