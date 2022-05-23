Polina Rahimova Kuzeyboru'da - Haberler

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Polina Rahimova Kuzeyboru'da

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Spor
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Polina Rahimova Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Casalmaggiore forması giyen 32 yaşındaki Polina Rahimova ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Casalmaggiore forması giyen 32 yaşındaki Polina Rahimova ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Kuzeyboru, Pasör çaprazı mevkiinde oynayan1.98 boyundaki Azerbaycanlı sporcu Polina Rahimova ile anlaştı. Rahimova kariyerinde, 2015'te Japonya'da tek maçta 58 sayı bularak dünya rekoru kırmayı başardı. Fenerbahçe ve Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 15 kez "En Skorer Oyuncu"  ve genel toplamda da 48 bireysel ödülün sahibi oldu.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor

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