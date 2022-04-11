Polatlı'nın BAL Ligi hasreti yıllar sonra sona erdi

POLATLI, ANKARA (İHA) - 1926 Polatlı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Sezon başından bu yana sergilediği başarılı performans ile Polatlılı taraftarları gururlandıran 1926 Polatlı Belediyespor Futbol Takımı; zorlu Play-Off mücadelesinin son maçında Yenimahalle Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. BAL Ligi Yükselme Play-Off mücadelesi final maçında Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşan Polatlı Belediyespor zorlu geçen müsabakada ortaya koyduğu performansla ve taraftarların yoğun desteği ile kupaya uzandı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın spora olan desteği ile şampiyonluğu kazanan Polatlı Belediyespor başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Şampiyonluk Cumhuriyet Meydanı'nda meşaleler ve marşlar eşliğinde kutlandı

Zorlu mücadele sonrası kupayı Polatlı'ya getiren Polatlı Belediyespor Futbol Takımı maç dönüşü Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve taraftarlar tarafından şehir girişinde karşılandı. Şampiyonluk şarkıları eşliğinde Polatlı'ya dönen şampiyon takım; üstü açık otobüs aracılığı ile şehir turu atarak zafer coşkusunu vatandaşlar ile paylaştı. İftar sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamasında yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Belediye Meclis Üyeleri, Polatlı Belediyespor Futbol Takımı Kulüp Başkanı Ramazan Evci, Kulüp Yönetimi, Teknik Ekibi, Futbolcular ve taraftarların katılımıyla düzenlenen şampiyonluk kutlamasında bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylendi. Meşaleler ve bayraklar eşliğinde BAL Ligi zaferi için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Başkan Yıldızkaya, yeni belediye tesislerinin ve 23 yeni semt sahasının müjdesini verdi

Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı şampiyonluk konuşmasında Yeni Belediyespor Tesislerinin ve mahallelerde yapılacak olan 23 Yeni Semt Sahasının müjdesini veren Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya konuya ilişkin, "Polatlı Belediyespor Futbol Takımımız çok zorlu, çetin bir ligin sonucunda zoru başararak; hak ettiği başarıyı elde ederek bizlere bugün şampiyonluğu ve kupayı hediye ettiler. Takımımız buradan büyük bir inançla şampiyonluk için yola çıktı. Zorlu bir mücadeleyi söke söke kazandılar. Kupayı verecek olanlar; daha maçlar bitmeden, daha sporcularımız son sözü söylemeden rakip takımın adını kupanın üzerine yazmışlardı. O yazıyı sökmek zorunda kaldılar. Kupaya Polatlı yazdılar. İşte bu bizim için çok önemli ve kıymetliydi. Hedefimiz artık 3. Lig ve daha yukarıları olmak zorunda. Biz göreve geldikten sonra spora, sporcuya ve sporseverlere her türlü desteği ve imkanı verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Ancak sürekli başarılar için tesisleşmek şarttır. İnşallah şu anda ihale aşamasında olduğumuz, bu yıl sonuna tamamlamayı planladığımız Belediyespor Tesislerimizi hep birlikte hizmete açacağız. Yine bu yıl içerisinde 23 ayrı yeni semt sahamızı farklı mahallelerimizde tamamlayacağız ve hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

"BAL Ligi, Polatlımıza hayırlı olsun"

1926 Polatlı Belediyespor Futbol Takımı Kulüp Başkanı Ramazan Evci Şampiyonluk Kutlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Zorlu bir mücadeleyi hep birlikte geride bıraktık. Başarıyla tamamladığımız bir sezonun ardından hep birlikte şampiyonluğa ulaşarak BAL Ligi'ne yükseldik. Sezon boyunca takımımıza destek olan Belediye Başkanımız Sayın Mürsel Yıldızkaya başta olmak üzere kıymetli yöneticilerimize, değerli teknik ekibimize, sporcularımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. BAL Ligi Polatlımıza hayırlı olsun" cümlelerine yer verdi. - ANKARA