Polat Vakfı, Galatasaray Nusaybin Spor Okulları Öğrencilerini Ağırladı

Çocuklara yönelik eğitim, spor, çevre ve kültür alanlarında gelişim odaklı projelere odaklanarak toplumsal faydayı amaçlayan Polat Vakfı, Galatasaray Nusaybin Spor Okulları'ndan öğrencileri İstanbul'da ağırladı.

Galatasaray'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk spor okulu olan ve 16 yıldır 10 binden fazla genç sporcunun gelişimine katkıda bulunan Galatasaray Nusaybin Spor Okulları'nın öğrencileri, yaz tatili kapsamında gerçekleşen İstanbul ziyaretlerinde, Polat Vakfı ev sahipliğinde keyifli bir gün geçirdiler. Genç sporcular, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Adnan Polat'ın da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler ve yaptıkları dostluk maçı ile takım ruhunu pekiştirdiler. Ziyaretlerinin devamında, Polat Piyalepaşa Çarşı'da keyifli bir gün geçiren genç sporcular Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Akın Süel ile bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldular.

Ziyarete ilişkin konuşan Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, "Gençlerimiz, ülkemizin geleceği için büyük bir değer taşıyor. Sporun, onların fiziksel ve ruhsal gelişiminde oynadığı rol çok büyük. Bu tür etkinliklerle onların sadece sportif becerilerini değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyoruz. Bunun yanında, Galatasaray'ın köklü geleneğini ve kültürünü de bu gençlerimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Galatasaray Nusaybin Spor Okulları'nın başarılı öğrencilerini bu yıl 2. kez İstanbul'da ağırlamaktan ve onlara bu deneyimi yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL