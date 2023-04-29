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Play-Out maçının hakemi belli oldu

Play-Out maçının hakemi belli oldu

Spor Haberleri

Bölgesel Amatör Lig (BAL) yükselme baraj maçının hakemi belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) yükselme baraj maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maça hakem Bedirhan Efeakdoğan görevlendirdi.

Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Develigücü ile Kayseri Atletikspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma 1 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'de Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maça Ankara Bölgesi Bölgesel Hakem Bedir Efeakdoğan'ı atadı. Efeakdoğan'a Ayberk Yalçınkaya ve Taner Kıtmır yardımcılık yapacak.

Muhammed Abbas Onay ise 4. hakem olarak görev üstlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

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