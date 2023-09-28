Play-off, TFF'nin gündeminde değil!
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) edinilen bilgiye göre, bu sezon play-off sistemi söz konusu değil.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde sıkça konuşulan play-off sistemiyle alakalı kararını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) edinilen bilgiye göre, bu sezon play-off sistemi söz konusu değil.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde sıkça konuşulan play-off sistemiyle alakalı kararını verdi. TFF'den edinilen bilgiye göre, bu sezon play-off sistemiyle ilgili bir girişim gündemde yok. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor