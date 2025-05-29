Play-off Finalinde Bandırmaspor Önde

Play-off Finalinde Bandırmaspor Önde
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Hikmet Çiftçi'nin 37. dakikada attığı golle Bandırmaspor avantaj sağladı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya, Doh, Camacho, Johnson, Göktan Gürpüz, Wesley

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç, Mulumba, Ndongala, Murat Cem Akpınar, Hikmet Çiftçi, Messaoudi, Diony

Gol: Dk. 37 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Messaoudi, Dk. 28 Hakan Bilgiç (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçının ilk yarısını Balıkesir temsilcisi 1-0 önde tamamladı.

Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.

19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.

Bandırmaspor, maçın 37. dakikasında öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi'nin şutunda top, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Teksüt Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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