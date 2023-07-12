Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türk sporcular ilk günü tamamladı

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türk sporcuların performansı. Sena Can, skeet kadınlar kategorisinde 49'uncu, Nur Banu Balkancı ise 57'nci oldu. Salih Hafız ise skeet erkekler kategorisinde 134'üncü oldu.