Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türk sporcular başarılı oldu

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türk milli sporcular Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer başarılı performans sergiledi. Kaya, trap kadınlar kategorisinde bronz madalya kazanırken, Tunçer ise trap erkekler kategorisinde beşinci oldu.