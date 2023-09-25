Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımlarının performansı

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımları trap karışık takım kategorisinde müsabakalara katıldı. Oğuzhan Tüzün-Safiye Temizdemir çifti 7'nci, Nedim Tolga Tunçer-Rümeysa Pelin Kaya ikilisi ise 8'inci oldu.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap karışık takım kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, trap karışık takım müsabakalarında Oğuzhan Tüzün-Safiye Temizdemir çifti 141 puanla 7'nci, Nedim Tolga Tunçer-Rümeysa Pelin Kaya ikilisi de aynı puanla 8'inci oldu.

Avrupa Şampiyonası, yarın trap takım müsabakalarıyla devam edecek.