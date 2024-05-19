Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımı 4. oldu

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Safiye Temizdemir ile Oğuzhan Tüzün, trap büyükler duet karışık takım kategorisinde 4. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Safiye Temizdemir ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan milli takım, San Marino ile bronz madalya maçına çıktı.

Müsabakayı 7-3 kaybeden milliler, organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Öte yandan, aynı müsabakada yarışan milli sporcular Rümeysa Pelin Kaya ile Nedim Tolga Tunçer ise 7. sırada yer aldı.

Trap gençler duet karışık takım kategorisinde ise Esma Samira Kaya ile Vekil Ege Keten 5'inci, Nisanur Aydemir ile Erdoğan Akkaya 7. oldu.