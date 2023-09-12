Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular Sena Can, Salih Oday, Nur Banu Balkancı ve Cemre Bumin başarılı bir performans sergiledi.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'na skeet karışık takım müsabakalarıyla devam edildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda milli sporculardan Sena Can ve Salih Oday'ın 141 puanla 14'üncü, Nur Banu Balkancı ve Cemre Bumin'in 139 puanla 21'inci olduğu belirtildi.

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda yarın skeet kadınlar takım müsabakaları yapılacak.