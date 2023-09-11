Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk atıcılar mücadele etti

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk atıcılar skeet müsabakalarında yer aldı. Kadınlar kategorisinde Nur Banu Balkancı, Çiğdem Özyaman Özenir ve Sena Can, erkekler kategorisinde ise Cemre Bumin ve Salih Oday mücadele etti.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, skeet müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nur Banu Balkancı 115 puanla 19'uncu, Çiğdem Özyaman Özenir 112 puanla 23'üncü ve Sena Can 112 puanla 28'inci sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise Cemre Bumin 121 puanla 21'inci, Salih Oday ise 119 puanla 35'inci oldu.

Şampiyona, yarın yapılacak skeet karışık takım müsabakalarıyla devam edecek.