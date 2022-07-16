Plaj voleybolunda heyecan D-Smart'ta yaşanacak
Demirören Haber Ajansı - Spor
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CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir Selçuk'ta gerçekleştiriliyor.
CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir Selçuk'ta gerçekleştiriliyor.
Yarın saat 11.00'den itibaren başlayacak maçlar sonunda şampiyon belli olacak. Şampiyona heyecanı yarı finalden itibaren yarın gün boyu D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak. Hem erkekler hem kadınlarda yaşanacak büyük heyecan, D Smart 77'nci kanaldan tüm gün takip edilebilecek.
Demirören Haber Ajansı / Spor